23-jarige man voorgeleid bij onderzoeksrechter na vechtpartij met hete olie in asielcentrum BVDH

11 december 2019

12u59 1

Afgelopen zondagavond rond 18 uur brak er in het asielzoekerscentrum Ter Dennen aan de Molenbergstraat in Rekem (Lanaken) een vechtpartij uit tussen enkele bewoners. Hierbij is er op een bepaald ogenblik hete olie terecht gekomen op drie personen. Eén persoon raakte bij dit incident zwaar gewond, hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Neder-Over-Heembeek. Na verder onderzoek door de politie Lanaken-Maasmechelen, werden drie personen gearresteerd. Een man van 23 jaar oud werd dinsdagmiddag door het parket Limburg voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren. Hij werd nadien ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken en overgebracht naar de gesloten instelling te Merksplas.