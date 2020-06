22 procent snelheidsovertredingen in politiezone Lama Jempi Welkenhuyzen

17 juni 2020

10u32 0 Lanaken Er reden afgelopen week 22 procent voertuigen te snel in de politiezone Lanaken-Maasmechelen (Lama). Dat blijkt uit de recente snelheidscontroles.

Die werden uitgevoerd in de Industrieweg en op de Steenweg in Lanaken en de Heirstraat, de Thomasboslaan en de Steenweg naar As in Maasmechelen. De politie controleerde 2579 voertuigen. Daarvan reed 22 procent te snel. Er werden 585 overtredingen vastgesteld. In vergelijking met de vorige flitsperiode is het een verbetering van 8 procent. Toen werd o.a. gecontroleerd op de Steenweg, Bessemerstraat , de Windmolenweg en de Weg naar Zutendaal.

