17 procent minder afval Jempi Welkenhuyzen

08 januari 2020

15u50 1

Medewerkers bij de gemeentelijke afvalzorg van de technische dienst hebben in 2019 in totaal 193.325 kg afval en zwerfvuil ingezameld in Lanaken. Dat is maar liefst 17% minder dan het jaar voordien. De dalende tendens wijst erop dat de inwoners en toeristen bewuster omgaan met afval.

In 2018 werd er nog 266.000 kilogram troep opgehaald. Het betrof vooral zwerfvuil op parkings en de openbare weg, afval in vuilbakken en hetgeen achterbleef bij openbare evenementen. Dat kostte toen de bevolking 133.000 euro of 5 euro per inwoner.

Dagelijks zamelen 5 medewerkers afval in. Daarnaast zijn er meer dan 70 vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken.De troep wordt op basis van vaste ophaalronden verzameld. Daarbij concentreert de technische dienst zich op specifieke wijken, straten, parkings en pleinen, maar ook het fietsroutenetwerk.

Lanaken zet tevens in op preventie. Zo werden glazen, bekers en lepels op de nieuwjaarsreceptie gerecycleerd en opteert men straks voor een proper carnaval. Ook is de gemeente lid van de zgn. statiegeldalliantie.

