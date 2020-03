15 personen besmet in Lanaakse woonzorgcentra Jempi Welkenhuyzen

29 maart 2020

17u32 0 Lanaken In WZC Ludinaca en WZC Bessemerberg, beide centra van vzw Huize Sint-Anna, zijn er zowel cliënten als personeel besmet met het coronavirus. Dat heeft de directie bevestigd. De meesten worden ter plaatse behandeld en men is overgeschakeld op de noodprocedure. Daarbij wordt het gerucht ten stelligste ontkend dat er een gebrek zou zijn aan beschermingsmateriaal.

Het gaat om 5 bewoners en 9 personeelsleden in WZC Bessemerberg en 1 persoon in WZC Ludinaca. Die van Bessemerberg worden in quarantaine gehouden op hun kamer, de besmette persoon van Ludinaca is opgenomen in het ziekenhuis. De betrokken families werden geïnformeerd en staan in directe communicatie met de afdeling en de behandelende arts. De personeelsleden zitten hun ziekte thuis uit.

Directeur Patrick Claes: “Ik ontken met klem dat er onvoldoende maatregelen zijn genomen. Personen met koorts worden prioritair getest. We kregen afgelopen week heel wat beschermingsmateriaal als schorten, mondmaskers, brillen en gezichtsbeschermers. Ook komen nog zuurstofmaskers en beschermpakken binnen. De medewerkers kregen gebruiksinstructies om met deze materialen veilig aan de slag te gaan. Verder focussen we ons op het comfort en de beleving van de bewoners.”