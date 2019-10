1.000 mensen ontbijten aan langste ontbijttafel van Limburg Jempi Welkenhuyzen

05 oktober 2019

13u48 10 Lanaken Lanaken zette het record neer wat het langste ontbijt in Limburg betreft. Dat werd georganiseerd voor de ‘Dag van de Klant’ door UNIZO - lokaal. Men voorzag 1.000 mensen van spijs en drank aan een 400 meter lange tafel in de Stationsstraat.

Een huzarenstukje dat met glans werd uitgevoerd. Door de drie afhaalpunten verliep de organisatie vrij vlot. De wachtenden konden geniet van wat muzikale animatie, de Zingende Mannen en Harmonie Weergalm der Maas vielen enorm in de smaak.

Johnny Warson (UNIZO Lanaken) prees het teamwerk. “Het doel is het handelscentrum in Lanaken terug op de kaart te zetten en alle winkeliers weer naar buiten te brengen”, vertelt hij. “1.000 klanten over alle generaties heen, mét een gezonde eetlust. Die moet je verdienen”, aldus burgemeester Marino Keulen. Dat konden Loes Van den Heuvel (die Carmen Waterslaeghers speelt in F.C. De Kampioenen) en Limburgs UNIZO-voorzitter Bart Lodewijckx alleen maar beamen.

Een minpunt was dat alle bordjes, bestek en glaasjes in plastic waren. “Een duurzaam alternatief moet volgende keer zeker kunnen”, aldus ondernemer Dave Roox.