OCMW verbouwt kinderdagverblijf ‘t Blommeke Jempi Welkenhuyzen

17 januari 2020

Het OCMW gaat voor bijna anderhalf miljoen euro investeren. De grootste hap gaat naar de renovatie van assistentiewoningen, maar ook kinderdagverblijf ‘t Blommeke wordt verbouwd.

Voor kinderdagverblijf ‘t Blommeke aan de Gasthuisstraat wordt het gebouw in verandastijl uitgebreid en krijgen enkele lokalen een andere invulling. De verlichting wordt LED- zuinig vernieuwd. Ook komt er een overkapping van de speelzone, waardoor kinderen bij regenweer buiten kunnen spelen. En de tuin wordt vernieuwd. Tijdens de werken blijft de dienstverlening gegarandeerd. In ‘t Blommeke vangt men kinderen op tussen O en 3 jaar. Er is momenteel een capaciteit voor 48 kinderen. Men werkt met een wachtlijst. Voor de verbouwingen is 290.000 euro voorzien.