‘White power’ en ‘Hitler kom terug’: Lanaken, Bilzen en Tongeren worden wakker met racistische graffiti Dirk Selis

14 juni 2020

10u52 418 Lanaken In het centrum van Lanaken, in Bilzen en Tongeren hebben vandalen in de nacht van zaterdag op zondag racistische graffiti aangebracht op tal van gebouwen en bushokjes. De politie is een onderzoek gestart. Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) heeft klacht neergelegd tegen onbekenden.



‘Vuile bruine apen , verlaat ons land’. en ‘Hitler kom terug’. Dit staat er onder meer te lezen op tal van muren en bushokjes verspreid over de Limburgse gemeenten Tongeren, Bilzen en Lanaken. “Het moet iemand zijn die de buurt goed kent”, zegt een verbolgen burgemeester Marino Keulen (Open Vld). “Met hulp van de dekking van de nacht heeft iemand zijn ongenoegen over de internationale politieke situatie op onze muren gespuid. Vandalisme en racisme noem ik dat. Ik heb dan ook klacht neergelegd tegen onbekenden bij de politie, die verder een onderzoek zal voeren. Lanaken is een verdraagzame gemeente en onze mensen gaan vreedzaam en respectvol om met de bewoners van het oudste asielcentrum van Limburg. Ik heb in ieder geval gevraagd aan de technische dienst om de graffiti te verwijderen. Het gebouw is dan wel van de federale overheid, maar als ik daar op moet wachten, hangt het er volgende week nog.” Ook burgemeester Johan Sauwens van Bilzen bevestigt de racistische graffiti. “Inderdaad in het centrum van Munster-Bilzen zijn er tal van dergelijke slogans aangebracht. De politie is een onderzoek gestart.” Hetzelfde liedje in Tongeren. “Onze stationsbuurt is besmeurd met tal van racistische graffiti”, zegt de Tongerse waarnemend burgemeester An Christiaens (CD&V).