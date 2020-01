“We hebben een heuse schrik gepakt”: doorgedraaide man vernielt tiental auto’s in Lanaken Marco Mariotti en Jempi Welkenhuysen

21 januari 2020

17u36 3 Lanaken Een doorgedraaide man heeft maandagavond serieus huisgehouden op een tiental adressen in Lanaken en Maasmechelen. De dader viseerde geparkeerde wagens en richtte heel wat schade aan. “De kindjes moesten huilen toen ze ‘s morgens de kapotte ruit zagen", vertelt mama Eunice Asakome. De politie spoort de dader op.

Op tal van adressen in Lanaken was het bijzonder vervelend wakker worden. In de nacht van maandag op dinsdag werden minstens tien wagens vernield en beschadigd. Volgens getuigen zouden de feiten zelfs maandagavond vanaf 21 uur al gepleegd zijn, in een tijdspanne van enkele uren.

De beschadigde voertuigen stonden geparkeerd op de Steenweg, de Rekemerstraat, het Gemeenteplein en de Koning Albertlaan in Lanaken. Ook op de Koning Albertlaan in Maasmechelen werd een voertuig beschadigd.

Hamer

De vandaal vertrok vanaf Brasserie Shoko in Rekem en ging door tot aan het Gemeenteplein in het centrum van Lanaken. Van een tiental auto’s zijn de ruiten ingeslagen, spiegels afgerukt, de motorkap ingedeukt of de carrosserie beschadigd. Dat alles gebeurde vermoedelijk met een hamer.

Eunice Asakome (35) woont aan de Koning Albertlaan en wilde dinsdagochtend haar kinderen naar school brengen. “De ruit was bevroren, dus moest eerst het ijs eraf", vertelt ze. “De kleinste van twee jaar zat al achterin. De oudste van negen zat vooraan en merkte glassplinters op in de zetel. Terwijl ik de voorruit schoonmaakte, kwam ook de gigantische inslag tevoorschijn.”

De kinderen schrokken hard en moesten huilen. “Bijzonder akelig om plots de auto zo vernield te zien. Het was ook duidelijk dat iemand dit met kwaad opzet had gedaan. De glassplinters waren tot in de passagierszetel gevlogen, en ons zoontje verwondde zich zelfs licht aan zijn vingers.”

De wagen van haar vriend, die achter de hare stond geparkeerd, was niet beschadigd, waardoor de kinderen toch nog tijdig op school geraakten. “Maar eerlijk, we hebben een schrik gepakt. Het idee dat iemand zo op onze auto heeft liggen kloppen. De Renault Mégane is één jaar oud en we hebben gelukkig een omniumverzekering, maar toch is het zeer vervelend. Wie pech heeft, betaalt honderden of duizenden euro’s. Morgen (woensdag, red.) zou de wagen al naar de garage kunnen. We hopen écht dat ze de dader vatten.”

Wagen met Nederlandse nummerplaat

Nog één van de benadeelden is Michel Barthels van Lokale Radio Lanaken. “Getuigen vertellen me dat het om een man gaat van 25 à 30 jaar, die zich verplaatste in een paarse Ford Ka met Nederlandse nummerplaat”, legt hij uit. “Die plaat is genoteerd en doorgegeven aan de politie. Men is de wagen nog nagereden, richting Maastricht, maar door de dichte mist werd de achtervolging gestaakt.”

De politie Lanaken-Maasmechelen onderzoekt deze feiten van vandalisme en doet een oproep naar getuigen. Zij kunnen zich melden via het e-mailadres info@politielama.be of kunnen telefoneren naar 089/47.47.47.