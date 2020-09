‘Tante’ Maria Lenaerts viert honderdste verjaardag in WZC De Bessemerberg Jempi Welkenhuyzen

12 september 2020

12u59 0 Lanaken ‘Tante’ oftewel Maria Lenaerts wordt honderd. Dat werd dit weekend gevierd met haar broers en (schoon)zussen in WZC De Bessemerberg in Lanaken. Onder ‘Lang zal ze leven’ werd ze verrast in de hal, de tafel stond mooi gedekt en buiten wapperden vele vlagjes en andere knutselwerkjes van de medebewoners.

Maria Lenaerts was regentes huishoudkunde. Ze werd geboren in Sledderlo en woonde in de Schaapsdries in Bret-Gelieren. Van daaruit fietste ze met een collega destijds helemaal naar Hamont waar ze les gaf. ‘s Avonds vond ze nog tijd om de vrouwen van KVLV te onderwijzen. Sociaal als ze was, zette ze zich erg in voor tal van kerkelijke goede doelen en het verenigingsleven. Maria was de derde oudste in een gezin van negen kinderen. Ze is nooit gehuwd en wordt daarom wel eens ‘suikertante’ genoemd, want ze heeft intens contact met alle (achter)neefjes en -nichtjes op wie ze zeer gesteld is. “Ze kwam corona tot nu toe zeer goed door. Alle dagen werd er getelefoneerd”, klinkt het bij haar broer.

“Tante is intussen twee jaar hier op De Bessemerberg. Ze is altijd vrij vrolijk, klaagt nooit, is heel dankbaar en positief ingesteld. En ze ‘organiseert’ nog graag mee”, luidt het. Op de afdeling ‘De Dreef’ kijken ze al uit om haar binnenkort te vieren.