‘t Volkskoer zingt liedjes van vroeger Jempi Welkenhuyzen

27 mei 2019

09u41 0

Zondag 9 juni e.k. presenteert ‘t Volkskoer ‘Aan de Statie’ haar eerste CD ‘Leedjes van vreuger’. De voorstelling vindt plaats om 11 uur in de Museumkerk van Oud-Rekem. Het is een initiatief van de gemeentelijke dienst Erfgoed.

‘t Volkskoer ‘Aan de Statie’ bestaat sinds september vorig jaar. Het repeteert elke dinsdag tussen 14 u en 15 u in het Dienstencentrum. Met de CD wil de dienst Erfgoed dialectliedjes van vroeger uit Lanaken en omstreken archiveren. Liedjes die werden gezongen tijdens bruiloften, de kermis of andere feesten. Ze vormen het geheugen bij de huidige generatie van de derde leeftijd en roepen herinneringen op aan iets of iemand. Denk aan ‘Maritsebel’, ‘Smèrmoaser volksleedje’ of’Het kinderhuis’. Elf songs werden in de BM-studio ingeblikt. Dirigent Freddy Jans zal tijdens de presentatie wat duiding geven. Ynje Vranken zorgt voor de pianobegeleiding. De CD kost 5 euro.