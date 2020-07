‘Smeermaas Floreert’ fleurt brug over Zuid-Willemsvaart op Jempi Welkenhuyzen

11u38 1 Lanaken Na de grensovergang bij de Maas aan de Brugstraat, wordt nu ook de brug over de Zuid-Willemsvaart aangepakt. Het comité ‘Smeermaas Floreert’ heeft 15.000 euro sponsoring bij elkaar gesprokkeld om de leuningen te bekasten met plantenbakken.

Het ontwerp van de plantenbakken is van Armand Fissette, de gemeentelijke technische dienst voert de werken uit. Het project loopt in samenwerking met de diensten Toerisme en Economie van de gemeente Lanaken.

Claudine Fissette: “ We hebben diverse sponsors bereid gevonden te investeren, zoals de Frits Schrouff Foundation. Schrouff is marktleider in Aziatische producten, met bedrijven in Landgraaf, Berlijn en Bangkok. Maar hij woont in Neerharen en is zeer sociaal. Daarnaast droegen ook tal van ondernemers bij.”

Een gedeelte van de modules is getest. De rest wordt afgewerkt in het eigen atelier. Er wordt gewacht op de schriftelijke goedkeuring van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor de definitieve plaatsing in augustus.

“ Er komen plantjes en gras in de bakjes en indien het haalbaar blijkt, willen we ook ledverlichting inbouwen.”