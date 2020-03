#SamenTegenCorona. Haal je maaltijden af of laat ze thuis bezorgen: deze initiatieven in Lanaken helpen je een handje Emily Nees Jempi Welkenhuyzen

17 maart 2020

13u21 26 Lanaken Verscheidene horecazaken en winkels uit Lanaken blijven niet bij de pakken zitten. Ze zetten initiatieven op poten, zoals een tijdelijke afhaalservice. Ontdek hier waar je nog aan een lekkere maaltijd kan raken in onze gemeente.

Brasserie Lido - Staatsbaan 2 – Takeaway

Brasserie Lido is ondertussen een gevestigde waarde in Lanaken. De eetgelegenheid biedt vanaf maandag de mogelijkheid om hun gerechten zelf in huis te halen. Benieuwd waar je zoal van kan smullen? De menukaart vind je terug op de Facebookpagina Brasserie Lido. Afhalen kan elke dag tussen 11.30 uur en 14 uur, maar ook van 16.30 uur tot 20 uur. Geef op voorhand een seintje via WhatsApp op het nummer 0471/19.84.86 of via mail op info@brasserielido.be en geef daar je bestelling door.

Dranken Willems - Heuvelplein 6 – delivery

Drankspecialist Dranken Willems laat je niet in de kou tijdens de coronacrisis. Voor degenen die niet de mogelijkheid hebben om binnen te springen in hun winkelpand, is er een voorlopige leverdienst voorzien. Mensen kunnen hen contacteren op het nummer 089/71.41.76. Santé!

Kim’s Brasserie - 2de carabinierslaan 113 – takeaway

Kim’s Brasserie in Veldwezelt heropende nog maar pas de deuren op 7 februari. Om niet stil te vallen, hebben ze een take-away service gelanceerd. Van Croques tot chili con carne: alle gerechten van de menukaart kan je in huis halen. Bestellen gebeurt telefonisch en afhalen kan dan tussen 16:30 uur en 20:00 uur.

Bistro Ohana - Kerkplein 1 – delivery & takeaway

Ook Bistro Ohana, gevestigd in het centrum, springt op de kar. Vanaf aanstaande donderdag staat hun telefoonlijn open om bestellingen te ontvangen. De eetgelegenheid heeft daarvoor speciaal een kleine menukaart voorzien. Er wordt wel gevraagd om te bellen voor 11.30 uur. Afhalen kan tussen 12 uur en 18 uur. Indien je binnen een straal van 5 kilometer woont, wordt je gerecht tussen 17 uur en 18.30 uur aan huis geleverd. De kaart vind je terug op de Facebookpagina van Bistro Ohana.

Het Boelhof - Molenweideplein 42– takeaway

Zin in kip met wokgroenten? Dat en meer vind je bij brasserie Het Boelhof. Ook zij zorgen ervoor dat je tijdelijk gerechten kan afhalen. Dat van 16 uur tot 20 uur. Het menu staat te lezen op hun Facebookpagina.

Carrefour Market Lanaken - Molenweidestraat 40 – delivery

Wie niet in staat is om naar de winkel te gaan, kan rekenen op Carrefour Market in Lanaken. De winkel voorziet tijdelijk een bezorgdienst in Lanaken voor hun oudere of meer kwetsbare klanten. Bestellen kan bij voorkeur via mail op carrefourlanaken@skynet.be. Alle producten worden dan aan huis geleverd.

Een stevig pak friet halen kan uiteraard ook nog altijd, onder meer bij Swa & Yolanda in Smeermaas en Dalia in Veldwezelt. Voor broodjes kan u terecht bij zaken zoals Break Time in het centrum.