‘Maasland Alaaf’ houdt carnavalslied levend! Jempi Welkenhuyzen

19 januari 2020

Als je voor de derde keer een carnavals- CD uitbrengt, dan mag je spreken van een traditie. Na 25 edities van ‘Vastelaovend aan de Maaskant’ brengt de vzw nu ‘Maasland Alaaf’ op de markt.

Dominique Terwingen: “ Daarmee blijven we het Maaslands dialect en de carnaval in de regio promoten. Naast een vaste groep deelnemers, presenteren we telkens ook nieuwkomers. Dat zijn dit keer Massimo, bekend van ‘Carnavalissima’ en Frank Lambregs. Ook Comsi Comsa uit Maastricht is terug. We steken dus de grens over! Al heeft de techniek ons ingehaald met MP3, Spotify of streaming, momenteel is er nog geen ander betaalbaar alternatief om het Maaslands carnavalslied te promoten dan met een CD.”

De CD ‘Maasland Alaaf’ is een initiatief van de vzw ‘Vastelaovend aan de Maaskant’. De opnames gebeurden in de BM-studio te Lanaken. Verkrijgbaar bij de deelnemende artiesten. Info 0472.680.890