‘Laoneker Sjang’ voor ‘De Zoate Dweile’ Jempi Welkenhuyzen

18 februari 2020

09u14 0

‘De Laonaker Sjang’ ging dit jaar naar ‘De Zaote Dweile’. De onderscheiding wordt uitgereikt ter nagedachtenis aan Etienne Peulen , die met het duo Sjang en Sjo in de jaren ‘80 en ‘90 van vorige eeuw een begrip was in de Lanakense carnaval.

‘De Zoate Dweile’ zijn een tijdgenoot van het duo. Maar door huwelijk en kindjes stopten ze. Hun revival kon drie jaar terug dan ook op veel bijval rekenen. Klassenummers als ‘Dweilendans’, of ‘Après Ski’ waren klassiekers en worden nog steeds gezongen tijdens de carnavalsdagen. Met het nieuwe nummer ‘Traane leege nit’ zijn ze weer helemaal terug, zij het in afgeslankte vorm.

Met ‘De Lanaker Sjang’ drukt de Raod van Laon tot Aoke zijn appreciatie voor mensen die humor en muziek in het dialect combineren. Naar voorbeeld van Sjang en Sjo. Sjang ( Etienne Peulen) overleed in 2010 en zijn kompaan Sjo (Denis Geurts) ging in de politiek bij Open-vld.