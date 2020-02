‘Lanaken Youth’ moet verder zonder vuurwerk: “No pyro, no party” Birger Vandael

16 februari 2020

17u43 3 Lanaken Het supporterscollectief ‘Lanaken Youth’, bestaande uit een tiental jongeren tussen 11 en 16 jaar, moedigde zondagmiddag voor het eerst de club Lanaken VV aan zonder Bengaals vuur. Nadat de fans Het supporterscollectief ‘Lanaken Youth’, bestaande uit een tiental jongeren tussen 11 en 16 jaar, moedigde zondagmiddag voor het eerst de club Lanaken VV aan zonder Bengaals vuur. Nadat de fans nationaal veel aandacht kregen voor hun acties, wees de lokale politie hen op de veiligheidsrisico’s. Geen brandende toortsen meer, wel trommels en spandoeken. “No pyro, no party”, zo stond te lezen op hun doek. Na de rust werden de megafoon en trommel bovengehaald.

De heren van ‘Lanaken Youth’, bekend als de jongste ultra’s ter wereld, zijn inmiddels een begrip in het regionale voetbal. Hoewel Lanaken VV in derde provinciale speelt, kunnen veel supporters van profclubs nog iets leren van de fanatieke wijze waarop de tieners hun club aanmoedigen. Met trommels, gezangen, een megafoon en spandoeken maken ze thuiswedstrijden van hun ‘Lanaken’, naar het voorbeeld van de supporters van onder meer KRC Genk, tot een spectaculair gebeuren.

Kunstgrasveld

Het gebruik van vuur is echter verboden in het voetbal. Dat geldt op alle niveaus en leidt geregeld tot fikse boetes. “Profclubs hebben het geld om die boetes bij wijze van spreken met de glimlach te betalen, maar dat is bij ons niet het geval”, oppert voorzitter Wally Gerits. “Een forfaitnederlaag zien we al helemaal niet zitten. Nu men onze club gevraagd heeft te stoppen met deze vorm van supporteren, hopen we dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Volgend jaar maken we trouwens de switch naar een kunstgrasveld en is vuurwerk sowieso ‘not done’.”

Sensibilisering

Zondagmiddag trok een commissaris, verantwoordelijk voor de voetbalordediensten, van de lokale politie Lanaken-Maasmechelen naar de thuiswedstrijd van Lanaken VV tegen Calcio Genk. “Dit om ter plaatse enige uitleg te verschaffen over de gevaren van vuurwerk in en rond voetbalvelden. Zo willen we supporters sensibiliseren. Niet omdat zich bij de club een specifiek veiligheidsprobleem zou stellen. Alles gebeurt in samenspraak en na eerder overleg met de voorzitter van de club”, klinkt het bij de politie.

Stil protest

De jongens van ‘Lanaken Youth’ voelen zich enigszins geviseerd. “We vinden het verbod wat overdreven. We zijn maar gewoon een paar jonge gasten die plezier willen maken en willen de club niet in de problemen brengen. Daarom hebben we tijdens de eerste helft een stil protest gehouden. Omdat we uiteindelijk wel de club willen aanmoedigen, zijn we in de tweede helft in actie geschoten. Zonder vuur natuurlijk”, vertelt één van hun vertegenwoordigers.

Tifo’s

In de toekomst zal ‘Lanaken Youth’ de focus van haar werking wat verleggen. “Met de trommel en tifo’s (grote spandoeken of kleine papiertjes die samen een figuur vormen, red.) kunnen we altijd nog wel sfeer verzorgen. Toch zullen we nog een aanvraag indienen, zodat we tenminste een bepaalde, veilige vorm van vuurwerk mogen gebruiken."