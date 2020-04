‘Lanaken voor elkaar’ moet mensen een goed gevoel geven Jempi Welkenhuyzen

15 april 2020

11u42 0 Lanaken De gemeente Lanaken rolt een nieuwe campagne uit: ‘Lanaken voor elkaar’. Met die actie wil men de mensen in deze vreemde tijden een goed gevoel geven.

Via een speciale corona-editie van het infoblad ‘Attent’ kan men een dankwoordje neerpennen voor wie vaak klaarstaat of een bemoedigende tekst schrijven voor mensen die het moeilijk hebben. Daar mag ook een foto bij. Wie niet goed weg kan met een computer of geen laptop bezit, mag een warme boodschap inspreken, want de actie loopt ook in samenwerking met LRL, de Lokale Radio Lanaken.

Voor meer info: www.lanaken.be/voorelkaar of 089/73.98.28.