‘Lanaken bubbelt’ de zomer door Jempi Welkenhuyzen

30 juni 2020

17u32 0 Lanaken Omdat deze zomer door corona heel wat activiteiten en evenementen zijn afgelast, heeft de gemeente Lanaken een alternatief zomerprogramma samengesteld. Wie op zoek is naar inspiratie voor een ‘staycation’ komt zeker aan trek. Heel wat activiteiten vinden daarenboven plaats op verrassende locaties.

Om de bubbel te verbreden werkten de diensten natuur, cultuur, recreatie, sport, welzijn en jeugd samen. Eén van de blikvangers vormt ‘kienen in de straat’. Op vier locaties wil men mensen terug verbinden, steeds met in acht name van de veiligheidsregels. Er zijn wandel- en fietszoektochten voorzien om de gemeente te herontdekken, gekoppeld aan een fotowedstrijd. Ook staan er kleinschalige optredens gepland. Denk aan ‘Buurman’ in het park St. Pieter in Oud-Rekem, Cinéma Chateau in de Waterburcht of een circusvoorstelling op Domein Pietersheim. Exclusief is de kunsttentoonstelling ‘Mirrors of Time’ in Kasteel d’Aspremont-Lynden en de Museumkerk. De Maasrun loop je op eigen houtje en voor de Fietsvierdaagse rolt men vier weken lang themaroutes uit. Zelfs voor het speelplein, SWAP en Grabbelpas heeft men een oplossing.

De meeste activiteiten zijn gelinkt aan de lokale middenstand in de vorm van geschenkbonnen, traktaties, prijzen en gratis overnachtingen. In totaal beschikt men over een budget van 11.000 euro. Het volledige programma vindt men op www.lanakenbubbelt.be of in de mooie brochure ,die deze week overal in Lanaken in de bus valt. Voor een aantal activiteiten is inschrijven verplicht.