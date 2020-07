“Jullie zijn sowieso allemaal racisten”: Malinees zonder rijbewijs gaat wild tekeer tegen politie en filmt alles Marco Mariotti

27 juli 2020

11u41 0 Lanaken Een weerspannige Malinees uit Lanaken heeft het zondagochtend zeer bont gemaakt tegenover enkele politieagenten van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt. Tijdens een alcoholcontrole begon hij meteen de agenten met zijn gsm te filmen en riep dat de beelden viraal zouden gaan. Ondertussen schold hij hen uit voor racisten. Tijdens zijn overbrenging naar het politiecommissariaat bonkte hij met zijn hoofd tegen het interieur van de combi.

In de politiecel bleef de man wild tekeergaan, nadat de politie zijn handboeien had uitgedaan. Hij bleef boksen en stampen tegen de muren. Alles begon tijdens een controleactie in Riemst waar een voertuig met Nederlandse nummerplaten vanuit Tongeren naar de controlepost kwam gereden. De wagen stopte een tiental meter voor de eerste agent, maar kon dan toch verder worden geleid. Een eerste sampling wees op alcoholgebruik. In de controlepost begon de 33-jarige Malinees uit Lanaken zonder enige aanleiding de agenten te filmen. Hij deed dit naar eigen zeggen omdat de politie sowieso uit racisten bestaat.

Hij weigerde elke medewerking, waarna hij van zijn vrijheid werd beroofd. Hij bleef echter dreigementen uiten en probeerde zijn arrestatie te filmen. Hij riep meermaals naar zijn gsm of naar de persoon met wie hij mogelijk belde, dat de beelden online moesten geplaatst worden om zo wereldwijd reactie uit te lokken.

Wegens zijn hevig verzet werd hij geboeid. In de combi probeerde hij zichzelf te verwonden. Hij zei dat hij de dag nadien tegen de politie een klacht zou indienen voor de verwondingen. De man had geen geldig rijbewijs zodat zijn voertuig met transitplaten in beslag werd genomen. Hij stond geseind voor twee rijverboden, die het parket van Luik hem had opgelegd. Uit opzoekingen bleek hij geen enkel Europees erkend rijbewijs te hebben.

Allerhande pogingen om hem te kalmeren, hielpen niet. Voor de ongewapende weerspannigheid en smaad aan de agenten werd een apart pv opgesteld. Omdat er niemand gewond was geraakt, waren dringende maatregelen van het parket niet nodig. Hij zal later zijn uitleg in de rechtbank mogen doen.