“Je kan nu niet plots iedereen op straat zetten”: eigenaar camping San Lanaco wil vandaag nog alle bewoners weg Marco Mariotti

07 oktober 2019

11u35 0 Lanaken Het gaat van kwaad naar erger met camping San Lanaco. Nadat eerst de politie er een razzia hield, wil de eigenaar nu dat iédereen vertrekt, vandaag nog voor 17 uur. “Maar je moet de mensen enkele weken de tijd geven om een ander onderkomen te zoeken”, zegt burgemeester Marino Keulen.

Het begint eigenlijk bij de leefomstandigheden van de mensen op camping San Lanaco. Een verblijfplaats die bedoeld is als vakantiewoning, is veranderd in de permanente domicilie van velen. Tegen de wet, en dus illegaal. Het gaat in véél gevallen om mensen uit Maastricht en omstreken, maar ook om gezinnen uit buurgemeenten. “Wij kunnen nergens heen en krijgen ook geen woning van het OCMW", zegt Tom Vanhees uit Maasmechelen. “De eigenaar hing een papier op en dreigt met het afsluiten van water en stroom als we hier straks niet voor 17 uur weg zijn.”

Vergunning

Maar volgens Marino Keulen kan de Nederlandse eigenaar dat niet zomaar doen. “Als hij een huurcontract opzegt, moet er een periode overheen gaan zodat de bewoners op zoek kunnen naar een andere woning. Voor alle duidelijkheid: hier hadden eigenlijk nooit mensen mogen wonen. Dat gaat volledig in tegen de wet, en de eigenaar heeft dat allemaal zover laten komen.”

Toerisme Vlaanderen liet de vergunning intrekken en de brandweer liet het domein afkeuren inzake veiligheid. “Ik raad de mensen aan om er wél te blijven zitten en volop te beginnen zoeken naar een andere woning. In theorie mag niemand zijn domicilie daar hebben.”

In totaal gaat het om 183 chalets en caravans, waarvan een deel bewoond door een honderdtal mensen.