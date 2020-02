‘Ich kal plat’ geluidskunstproject Terra Mosana Jempi Welkenhuyzen

28 februari 2020

11u07 0

Terra Mosana is een project dat de gemeenschappelijke geschiedenis van de Euregio bestudeert. Daar horen ook talen bij van vroeger en nu. De stichting wil laten weten en horen hoe rijk het dialect nog is tussen Maas en Rijn. Bedoeling is te komen tot een geluidskunstwerk in de Euregio.

Terra Mosana roept iedereen op om zeven korte zinnen in te spreken in de eigen taal of dialect. Deze zinnen gaan over de gedeelde geschiedenis. Bv ‘Van Servaas tot Lambertus, van Henric van Veldeke tot d’Artagnan. veel verhalen vertellen ons het verleden tussen Maas en Rijn. Wie ze wil inspreken kan bellen naar +31 6 87473826. De verzamelde geluidsfragmenten worden samengevoegd tot 1 geluidskunstwerk. Dat zal te horen zijn in expo’s, podcast, film etc.