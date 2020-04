Geen communie- of Paasfeest: ook Hoeve Pietersheim kreunt onder corona Jempi Welkenhuyzen

07 april 2020

Hoeve Pietersheim ligt er rustig bij. Té rustig, aldus chef Dave Roox. Normaal start met Pasen het toeristisch seizoen en zit de speeltuin bomvol. Nu is alles op slot. Ook alle communie- en lentefeesten zijn opgeschort. Een Paasfeest in mineur. Leveranciers en producenten zijn afgezegd.

Domein Pietersheim is één van dé trekpleisters in Lanaken. De kinderboerderij, de waterburcht en de sportvelden liggen er verlaten bij. Overmacht door het coronavirus.

“Onze hoeve is in concessie met de gemeente. Vlak voor de lockdown stond alles klaar voor een seminarie van een huisartsenkring, een feest voor 60 wielertoeristen en een babyborrel. Niets is door gegaan. We hebben zes zalen, goed voor 250 personen in totaal. Die waren allemaal volgeboekt, sommige hadden hun communiefeest of gouden bruiloft al vastgelegd in 2018. Tot nu toe wordt alles verschoven, de parochies hebben voorlopig data geprikt in september en oktober, maar het is bang afwachten. Hopelijk komen de gemeente en de brouwerij ons financieel tegemoet, want het water staat ons binnenkort aan de lippen, ” zegt Dave Roox.

Door corona ook geen koffietafels, bruiloften, kortom, het hele pakket dat een feestzaal draagt. “Heel jammer, er stonden op zeer korte termijn 7 gouden bruiloften op de agenda. We zagen al mensen wenen. Als je 50 jaar samen bent, wil je dat graag vieren. Ze zijn ook bang. Wat als we het virus vangen, zullen we dan nog kunnen vieren?”

Roox had net geïnvesteerd in een nieuwe koelingsinstallatie, tafellinnen en decoratie. Liggend geld momenteel. “ We zien een omzetdaling tot 90 procent. Intussen hebben we in onze traiteurzaak take away dagschotels en we leveren nu ook terug menuutjes aan huis, back to the roots. “

Het is echter een pleister op de wonde. Daarenboven is het wikken en wegen om prijs-kwaliteit aan te bieden. “ Klopt, veel producten werden veel duurder. Citrusfruit betaal je drie keer meer. Maar we zijn creatief en kunnen toch iets lekkers op tafel brengen.”