‘Buurman’ Geert Verdickt trapt Cultuurbubbel op gang Jempi Welkenhuyzen

10 juli 2020

11u23 0 Lanaken Het is ondertussen weer vier maanden geleden dat er nog livemuziek weerklonk in de zalen. Ook het cultuurcentrum moest zijn programmatie stopzetten. Maar men bleef niet bij de pakken zitten. Er werd een concept uitgewerkt dat mee is opgenomen in ‘Lanaken Bubbelt’. Geert Verdickt van ‘Buurman’ mocht als eerste de alternatieve voorstellingen aftrappen in het Engels Park in Oud-Rekem.

“Het voelt nog onwennig”, aldus Verdickt. “Mijn theatertour werd onderbroken en nu mag ik de draad voor het eerst sinds de lockdown weer opnemen, niet in een schouwburg, maar op een podium in een park. Heel speciaal.” Verdickt bracht een mix van bekend werk en zijn plaat ‘Einzelganger’, naast het toepasselijk nieuwe nummer ‘Toen de lente begon’ over corona. Hij ging in sms-interactie met het publiek, waarbij de jarige Brigitte een special act won.

Schepen Jolein Martens was tevreden met de opkomst: “We gaan nu in de deelgemeenten programmeren, telkens in openlucht waardoor het veilig blijft. Zo komen er familievoorstellingen in Park De Uilespiegel en op Evenementenweide Pietersheim. We programmeren drie filmavonden onder de noemer ‘Cinéma Chateau’ op de Waterburcht en een klassiek concert in Helena’s Hof Veldwezelt. Wegens het beperkt aantal plaatsen is het aangeraden te reserveren.”

Best volgt men de aangepaste zomerprogrammatie op www.lanakenbubbelt.be.