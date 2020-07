‘Beauty by Nina’ wil geen doorsnee schoonheidssalon zijn Jempi Welkenhuyzen

09 juli 2020

15u48 8 Lanaken Je moet lef hebben om in volle Covid-19 -tijd een nieuwe zaak te openen. En dan ook nog een beautysalon. Nina Stevens heeft die lef en geeft sinds deze week schoonheidsbehandelingen, workshops en opleidingen in haar nieuwe shop aan het Schumanplein in Lanaken.

Nina is de zus van OCMW-voorzitter Michel Stevens. Maar ze heeft best nog andere referenties, want ze werkte als freelance visagiste voor VTM. Zo zaten Dino Tersago, Sergio Herman, Jani Kazaltzis en Veronique De Kock al bij haar in de stoel. Tal van fashionshows deden beroep op haar. Hierdoor was ze al backstage te gast in Parijs, Praag, Kopenhagen en Amsterdam. “Klinkt allemaal spannend, maar het is vooral hard werken”, lacht ze. “En ik kan me even goed inleven in een profi als in een mama aan de schoolpoort. Het gaat er immers om zowel uiterlijke, als innerlijke schoonheid te versterken.”

In haar nieuw salon voelt het als thuiskomen. Hier wil ze naast behandelingen ook beauty praktijkopleidingen geven. “Momenteel geef ik les in het avondonderwijs in Hasselt, maar ik wil hier een Academy opstarten. Lanaken ligt goed, want Nederland is nabij. Daarom denk ik erover samen te werken met onder andere een cosmetische arts, een hairstylist en een fotograaf.”

Door Corona werkt Nina op afspraak. Op woensdag is ze dicht, want dan wachten haar twee kindjes. Voor meer info: www.beauty-bynina.be