“Lafaard!”: beelden tonen hoe doodrijder van Tibau Verelst (18) politiebescherming krijgt aan rechtbank

Geel Proefop­stel­ling aan basis­school top@punt om omgeving veiliger te maken: enkelrich­ting in Vogelzang en parking enkel bereikbaar via Kerkstraat

15:42 In de schoolomgeving van vrije basisschool top@punt in Geel-Punt voert het stadsbestuur vanaf 20 september enkele testmaatregelen in om er de verkeersveiligheid voor de kinderen te verhogen. Zo wordt er in Vogelzang enkelrichtingsverkeer ingevoerd en zal de parking van de school enkel nog via Antwerpseweg en Kerkstraat bereikbaar zijn.