Laat je kind tóch schitteren in communie- of lentefeestoutfit!

Het feest was gepland, de outfits zorgvuldig uitgekozen, de foto’s misschien zelfs al gemaakt… En toen vielen door de coronamaatregelen alle communie- en lentefeesten van dit voorjaar in het water. Niet getreurd, dankzij HLN krijg je toch de kans om je kind te laten schitteren in zijn of haar feestoutfit. Bezorg ons jouw communie- of lentefeestkiekjes in feestoutfit, deel ze online en check meteen ook welke outfits er in de rest van jouw gemeente werden gekozen. De origineelste inzendingen krijgen op zaterdag 16 mei een plekje op de regiopagina’s van Het Laatste Nieuws.