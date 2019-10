Zware regenval veroorzaakt hinder in Wetteren Didier Verbaere

01 oktober 2019

11u40 10

De brandweer van Wetteren snelde dinsdagvoormiddag tweemaal naar Laarne. Na verschillende blikseminslagen werd een brandgeur in een woning in Gaaiakker gemeld. Maar bij controle werd geen brand of schade vastgesteld. De ochtendspits verliep wel moeizaam door het slechte weer. Onder meer aan de Scheldebrug in Wetteren stonden lange files. En in de Molenstraat in Wetteren was er waterinsijpeling aan een dak van een appartement.