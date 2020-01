Zoektocht naar bloedgevers en drie afnames in Laarne Didier Verbaere

09 januari 2020

12u51 3 Laarne Elk jaar zoekt Rode Kruis-Vlaanderen naar nieuwe donoren om ervoor te zorgen dat de bloedvoorraad op peil wordt gehouden en opdat iedereen die bloed nodig heeft, dit ook kan krijgen. In Laarne en Kalken zijn er deze maand nog drie bloedafnames op 13, 24 en 28 januari.

“Elk jaar vallen een groot aantal donoren af. Sommigen slechts tijdelijk omdat ze zwanger zijn, een reis maakten of een tattoo lieten zetten. Anderen voorgoed omwille van hun ouderdom of omdat ze een ziekte hebben. Elk jaar heeft het Rode Kruis dus nieuwe donoren nodig om genoeg bloed, plasma en plaatjes te kunnen blijven leveren aan iedereen die ze nodig heeft”, aldus het Rode Kruis. De lokale afdeling Laarne organiseert drie bloedafnames in Laarne op 13 januari in de polyvalente zaal aan de Keistraat van 17 uur tot 19.30 uur. En in zaal Skala in de Colmanstraat in Kalken op 24 en 28 januari van 17 tot 19.30 uur. Breng zeker je identiteitskaart mee. Meer info op www.rodekruis.be.