WZC Laarne en Kalken vrij van corona en triagecentrum blijft gesloten Didier Verbaere

20 augustus 2020

15u27 0 Laarne Het Woonzorgcentrum Larenshof en Hof Ten Kouter in Laarne en Kalken zijn vandaag nog steeds vrij van coronabesmettingen. Er geldt wel een beperkte bezoekregeling. En ook het Triagecentrum aan de Colmanstraat zal niet heropstarten.

Tot op vandaag zijn er nog geen nieuwe Covid-19 besmettingen vastgesteld onder het personeel en de bewoners van de Woonzorgcentra in Laarne. “Er geldt nog steeds een beperkte bezoekregeling op afspraak en met beperkt aantal personen. Al blijven we het moeilijk vinden om mensen ‘op te sluiten’”, zegt schepen Hilde Nobels (N-VA).

Het Covid Triagecentrum aan de Colmanstraat in zaal Skala zal niet heropestarten. “We behouden wel ons erkenningsnummer maar als het nodig is zullen we eerst een triagecentrum opstarten in Lochristi voor de eerste lijns zone Scheldekracht. Maar dus enkel als het nodig is”, besluit Hilde.