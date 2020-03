WTC De Trappers krijgt de zegen van God voor een nieuw seizoen Didier Verbaere

01 maart 2020

12u32 0 Laarne Wielertoeristen Club De Trappers kreeg zondagochtend de zegen van deken Yvan Stassijns aan de kerk van Laarne bij de start van het nieuwe wielerseizoen van de club. “Voor betere benen en een veilig seizoen”, zegt voorzitter Steven De Kuysscher.

Het is een traditie sinds 1977 dat de Wielertoeristen Club De Trappers om de zegen van God en de Kerk vraagt bij aanvang van het nieuwe seizoen. De club met een 30-tal leden, waaronder ook vicewereldkampioen Julie De Wilde, maalt wekelijks ritten van 70 tot 120 kilometer af. “Wij danken u God voor onze fiets, een vrucht van uw vernuft waarmee we Uw mooie wereld als pelgrims mogen ontdekken”, aldus EH Stassijns. ”Zegen daarom deze fietsen en zij die hen besturen”, klonk het alvorens de leden zich in de pedalen klikten voor een nieuw seizoen.