Winterfair basisscholen Laarne en Kalken voor Rode Neuzen actie Oudercomités van Kalken en Laarne slaan de handen in elkaar voor Rode Neuzen Dag. Didier Verbaere

05 november 2019

15u40 0 Laarne Op zondag 10 november organiseren de oudercomités van alle basisscholen in Kalken en Laarne samen de Winterfair ten voordele van Rode Neuzen Dag. “Hiermee geven de oudercomités een duidelijk signaal dat het welzijn van kinderen en jongeren iedereen aangaat, over de verschillende schoolmuren heen.”

De Winterfair gaat door in de Husseveldestraat 48 in Kalken. Deuren gaan open om 14 uur en de inkom is gratis. Ouders kunnen genieten van de gezellige winterbar met warme en koude dranken en versnaperingen, terwijl de kinderen zich laten schminken of zich uitleven op de springkastelen en bij de volksspelen. Daarnaast serveert de Winterfair een goed gevuld namiddagprogramma met poppentheater, een dansworkshop en een kinderdisco. Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig voor oergezellige namiddag.

De opbrengsten van de Winterfair gaan integraal terug naar de scholen in Kalken en Laarne. Elke school heeft reeds een project vastgelegd die ervoor zullen zorgen dat onze kinderen en jongeren echt zichzelf kunnen zijn en zich beter gaan voelen op school.