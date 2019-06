Wijngoed Fortune bottelt eerste oogst in Kalken Didier Verbaere

08 juni 2019

19u52 0 Laarne Sinds enkele jaren werkt Filip Stevens aan zijn eigen wijngaard rond zijn woning aan de Zomerstraat in Kalken. Dat resulteert nu in een eerste oogst en botteling van de witte en rosé Fortune, een appellation van eigen bodem. Je kan de witte en rosé Fortune uit Kalken proeven op 23 juni op het wijndomein.

Na een intensieve opleiding en vele bezoeken aan lokale wijnbouwers in België en Nederland besloot Filip om een duizendtal wijnstokken in noord-zuidgerichte rijen aan te planten. Vandaag beheert hij een drietal percelen of een halve hectare wijngaard. “Uitbreiden kan nog en het doel is 1,5 hectare”, zegt Filip. Hij koos voor traditionele rassen pinot gris, pinot noir en chardonnay. “Die zijn weliswaar intensiever in onderhoud, maar leveren mooie resultaten in het glas op”, zegt Filip.

Die eerste oogst kwam er vorig najaar en leverde zo’n 900 flessen witte, rosé en zoete witte wijn. Het resultaat van een intensief wijnbouwproces, met passie voor het werken op het veld in de natuur en de vinificatie als kers op de taart.

Op 23 juni worden deze Kalkense wijnen in primeur voorgesteld en verkocht op het domein. “Ik geloof sterk dat lokale wijnen een kans maken op de markt. Belgische wijnbouwers maakten in 2018 bijna 2 miljoen liter wijn. Een record en een verdubbeling tegenover 2017. Het aantal boeren en wijngaarden neemt dus jaar na jaar toe”, zegt Filip. Sinds dit jaar staat ook Laarne op die kaart.

Fortune wijnen

De naam Fortune verwijst niet naar het fortuin dat je met wijn kan maken. Want dat is een fabeltje. Fortune is een knipoog naar de voormalige wijk Fortune, op het grensgebied Laarne Kalken en Lochristi Beervelde. Op deze Fortune of Fortuinkermis, waarschijnlijk ontstaan in de 1ste helft van de 19de eeuw, werd de oogst gevierd vlak voor de winterperiode.

“Het is ook een eerbetoon aan de toenmalige landbouwbrouwerij Verstraeten die hier woonde. De brouwerij maakt deel uit van onze familiegeschiedenis. Met een wijngaard bouwen wij verder op deze “brouwerstraditie”, maar dit op een innoverende, én onder een groene vorm. En Fortune verwijst ook naar het lot, maar vooral naar geluk. Ontdek met het proeven van de wijnen alvast het lokale, nieuwe wijnverhaal en het geluk van een lokale wijngaard”, besluit Filip. Het logo, een blauwe duif, is een herinnering aan de eerste herberg De Blauwe Duif in de Zomerstraat. Op de plaats waar Filip zijn eerste stokken plantte.

De wijnen worden gelanceerd op 23 juni tussen 11 en 18 uur tijdens een pop-up wijnterras in de Zomerstraat 56 te Laarne in aanwezigheid van de gedeputeerde van landbouw en bevoegde landbouwschepen. Voor de aankoop van wijnen kan je steeds bij de familie terecht op de wijngaard of via de website. Korte rondleidingen, gevolgd door een proeverij, kunnen eveneens op reservatie.