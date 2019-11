Wielerkampioene Julie De Wilde gehuldigd voor zilver op WK Didier Verbaere

15 november 2019

22u12 0 Laarne Het gemeentebestuur van Laarne heeft wielerkampioene Julie De Wilde (16) in de bloemen gezet voor haar zilveren medaille op het Wereldkampioenschap in Yorkshire (Engeland) in september.

Julie De Wilde is amper twee jaar actief in het wielrennen maar behaalde afgelopen seizoen wel 16 overwinningen in het veld, op de piste en op de weg. Ze werd onder meer Belgisch kampioen in het tijdrijden, in de cyclocross en op de achtervolging. Begin november kreeg ze ook nog de titel van Flandrien van de toekomst.

Kers op de taart was haar zilveren medaille op het WK in Yorkshire. Al greep ze nipt naast goud. “Ik had toch liever gewonnen”, steekt ze haar ambities niet weg. De zus van Gilles, die net een profcontract tekende bij Sport Vlaanderen Baloise, studeert Latijn Talen aan het College van Melle maar wil ook graag prof worden. Burgemeester Ignace De Baerdemaeker noemde haar de Remco Evenepoel van het vrouwenwielrennen en betrok ook oud-kampioenen Etienne De Wilde en Albert Van Damme bij de huldiging.