Werken in de Steentjesstraat tot halfweg maart Didier Verbaere

05 maart 2020

In de Steentjesstraat in Laarne worden momenteel herstellingswerken uitgevoerd, omdat een deel van de straat bij de aanleg vorig jaar slecht gegoten werd.

De toplaag van de asfalt zal worden afgefreesd en hergoten tussen de Heirweg (N445) en het kruispunt met de Zevensterstraat. Het fietspad wordt er over een lengte van ongeveer 150 meter uitgebroken en opnieuw worden gegoten in beton. Het fietspad in de Lange Meire zal vanaf de kolk over een lengte van 300 meter ook in beide richtingen worden hergoten.

Vandaag is de aannemer gestart met de heraanleg van de betonneringswerken van het fietspad. Hiervoor zijn 3 gietdagen voorzien. In de week van 16 maart zal men de rijweg frezen en asfalteren. Gedurende de hele periode is er geen doorgaand verkeer mogelijk tussen de N445 en de Korte Meire. Plaatselijk verkeer zal wel mogelijk zijn, behalve wanneer het asfalt wordt gegoten.