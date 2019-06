Wandelen en eten voor Een Hart voor ALS Didier Verbaere

21 juni 2019

09u51 0 Laarne Wandelgezelschap Walking Your Way organiseert op zaterdag 29 jiun een wandeltocht en eetfestijn in Laarne ten voordele van Een hart voor ALS vzw. Deze vzw zet zich in voor het werven van fondsen voor het wetenschappelijk onderzoek naar Amyotrofe Laterale Sclerose of ALS.

Walking Your Way bestaat uit een team van een 12-tal enthousiaste wandelaars die ook zullen deelnemen aan de Dodentocht later dit jaar. “Via dit initiatief willen we niet alleen aandacht vragen voor deze ongeneselijke aandoening, maar ook geld inzamelen ter ondersteuning van het broodnodige onderzoek”, zegt Frank Van Wesemael van de club.

Inschrijven voor de wandeltocht op 29 juni kan vanaf 7 tot 14 uur voor tochten van 7, 15, 21 of 30 kilometer en kost 2 euro. Om 17.30 uur kan je aanschuiven voor stoofvlees of kip met frietjes en groenten voor de prijs van 16 euro. Inschrijven kan nog tot 26 juni bij Kelly Buysse (0478/32.44.91 en buysse_kelly@hotmail.com) of bij Frank Van Wesemael (0475/98.31.31 of info@lekdetect.be) Er is ook live muziek van covergroep De Rits. Plaats van het gebeuren en startlocatie van de wandelingen is de voetbalkantine van KVV Laarne-Kalken aan de Leeweg 25 in Laarne.