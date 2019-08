Wagen overkop op E17 in Kalken : bestuurder op de vlucht Didier Verbaere

21 augustus 2019

11u21 6

Op de E17 in Kalken richting Gent gebeurde woensdag omstreeks 9.45 uur een zwaar verkeersongeval. De bestuurder van een Opel met Franse nummerplaten verloor er de controle over het stuur ter hoogte van het parkeerterrein in Kalken, knalde tegen de middenberm en sloeg overkop. De wagen bleef rokend op zijn dak liggen en de bestuurder sloeg daarop op de vlucht.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en er was sterke verkeershinder richting Kortrijk. Het verkeer werd er over één rijstrook geleid. Omstreeks 11.30 uur was het ongeval afgehandeld en trok het verkeer zich weer op gang. De bestuurder wordt opgespoord.