Vzw OIGO betaalt mee voor kindvriendelijke ruimte ‘Den Allee’ in UZ Gent Didier Verbaere

08 oktober 2020

14u58 10 Laarne/Gent Vzw Opgeven Is Geen Optie (OIGO) uit Laarne betaalt 4.500 euro voor de inrichting van een kindvriendelijk ruimte in het Gentse UZ. De vzw steunt al jaren projecten die het comfort voor kankerpatiënten verbeteren.

In gebouw K12 in UZ Gent worden veel oncologische patiënten behandeld en verzorgd, ambulant en tijdens de opname. Daarbij is ook veel aandacht voor de naasten van de patiënten en wordt ook de jongste groep niet uit het oog verloren.

Den Allee

“Kinderen en kleinkinderen van oncologische patiënten hebben veel baat bij een aangename omgeving met voldoende aangepast didactisch materiaal aangaande oncologische zorg. Hiervoor werd een nieuwe ruimte ingericht op 1K12: ‘Den Allee’. ‘Allee’ is een Gents woord voor overloop, verbindingsgang. Samen met Levensloop Gent, de Stichting tegen Kanker en Rotary Oostende zijn de nodige middelen samengebracht. Het UZ Gent beschikt nu over een aangename, kindvriendelijke en verbindende ruimte”, aldus de vzw. Zij financieren het meubilair, de vloerbekleding en een projectiescherm, goed voor een bedrag van om en bij de 4.500 euro.