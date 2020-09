Vrije basisschool Laarne op zoek naar de kleuren van de regenboog: “Een kleurrijk jaar in het teken van geloof in de toekomst” Didier Verbaere

16u41 1 Laarne De kinderen van de Vrije basisschool in Laarne moesten op de eerste schooldag op zoek naar de kleuren van de regenboog. Het schooljaar staat in het teken van de regenboog en geloof in de toekomst.

‘Kijk omhoog naar de regenboog’. Dat is het thema waar de school een jaar lang wil rond werken. “Een kleurrijk thema dat staat voor hoop en geloven in de toekomst. Hoop op een leuk schooljaar met fantastische momenten, maar ook hoop op een einde aan de coronacrisis. Want de regenboog staat symbool voor geloven in de toekomst”, zegt Sara Van Den Abbeele.

Helaas werden de kleuren afgelopen vakantie gestolen door een kleurendief. Na lang aandringen kregen de kinderen de kleuren terug als ze beloofden om dit schooljaar enkele opdrachten uit te voeren.

“De regenboog vertegenwoordigt ook diversiteit. Zeven verschillende kleuren die samen één prachtig geheel vormen. Daar willen wij ons als school aan spiegelen. Allemaal zijn we anders, verschillend, maar elk heeft zijn eigen kwaliteiten en als we die bundelen kunnen we samen mooie dingen bereiken. Aan elke kleur van de regenboog is een maand lang een spreuk verbonden. Een spreuk waar we die maand bijzondere aandacht aan zullen besteden”, legt Sara uit.