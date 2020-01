Voortaan ook autodelen Cambio in Laarne en Kalken Didier Verbaere

22 januari 2020

11u49 0 Laarne Ook in Laarne en Kalken kan je voortaan gebruik maken van een elektrische deelauto. Twee Cambio wagens staan geparkeerd aan de Kerkwegel achter het gemeentehuis van Laarne en aan de kerk van Kalken.

Een deelauto is interessant voor mensen die slechts sporadisch een wagen nodig heeft. Om gebruik te maken van de deelwagens, moet je lid worden van Cambio. Na het betalen van het lidgeld en de registratie, krijg je toegang tot de applicatie die aanduidt waar de dichtstbijzijnde Cambio wagen staat.

Info sessie

Cambio organiseert ook een infosessie over haar diensten op dinsdag 25 februari om 19.30 uur in zaal Passant van Skala in de Colmanstraat. Je ontdekt er de vele voordelen en mogelijkheden van autodelen in Laarne. De infosessie is gratis, maar inschrijven voor 17 februari is verplicht via info.autodelen@laarne.be of via de afscheurstrook in het infoblad.