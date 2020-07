Volleybal Kalken houdt pop-up bar in de Mouterij

Didier Verbaere

21 juli 2020

16u41 3 Laarne Volleybalclub Kalken baat tot volgende maandag een zomerse pop-up bar uit in de Mouterij. “Een alternatief voor de geannuleerde Kalken kermis”, zegt Eline David van de volleybalclub.

De Mouterij is in normale omstandigheden het jaarlijkse kermiscafé van Volleybalclub Kalken. “We zorgen er voor een druk gevuld programma waar jong en oud een aangename ‘staycation’ kan beleven. De mouterij werd ingericht volgens de Covid19 richtlijnen met de nodige social distance en bubbels”, zegt Eline.

Vandaag, op de Nationale Feestdag, is de zomerbar met zuiderse tapa’s open tot 23 uur. Woensdag staat een kids namiddag op de affiche met leuke activiteiten en gezelschapsspelen. En donderdag is er movienight met twee filmvoorstellingen om 18 uur en 20.30 uur. Liefhebbers van kleinkunst komen vrijdag tussen 18 en 1 uur aan hun trekken. Zaterdag is chillen in de loungebar en zondag kan je er vanaf 11 uur deelnemen aan een leuke fiets- en wandelzoektocht. Op maandag 27 juli is er closing night en dag van de lege portemonnees. Dan worden vanaf 18 uur alle dranken aan democratische prijzen uitverkocht.