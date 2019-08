Vier brandweerkorpsen naar uitslaande woningbrand, maar het blijkt hevige afvalbrand Didier Verbaere

24 augustus 2019

23u21 8 Laarne De brandweerkorpsen van Wetteren en Gent met bijstand van de collega’s uit Melle en Lochristi spoedden zich zaterdagavond naar de Holeindestraat in Laarne na melding van een uitslaande woningbrand. Het bleek om een grote afvalbrand te gaan op een bouwwerf vlak bij een woning.

Een voltallig peloton uit Wetteren en Gent, inclusief ladderwagen en ambulance, rukte uit nadat een getuige van in de Rivierstraat in Laarne een uitslaande woningbrand had gemeld. Ook wagens uit Lochristi en Melle kwamen ter plaatse. Op een bouwwerf aan een woning stond een grote hoop bouwafval en hout in lichterlaaie. De vlammen reikten metershoog en waren ver in de omgeving te zien. Als blijkt dat de brand vrijwillig is aangestoken mogen de eigenaars zich naast een gas-boete ook aan een gepeperde rekening van de interventie van de hulpdiensten verwachten.