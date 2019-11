Vernieuwde Spar Kalken heropent de deuren en start in januari als eerste warenhuis van de groep met dagschotelrestaurant Didier Verbaere

27 november 2019

18u31 0 Laarne Aan de Dendermondsesteenweg in Kalken heropent buurtwinkel Spar op donderdag de deuren van de totaal vernieuwde winkel. De zaak van Philippe Serraes en Eva Michiels wordt ook het eerste warenhuis van de Colruytgroep in Vlaanderen met een eigen dagschotelrestaurant en tea-room. “Ons restaurant Margriet opent begin januari, na de feestdagen”, zegt zaakvoerder Philippe.

Philippe en Eva openden de buurtsupermarkt 13 jaar geleden in een voormalige tapijtenwinkel langs de drukke steenweg. Het gebouw dateert van de jaren ’70. “Twaalf jaar na de opening begon er overal wat sleet op te komen. De hele winkel werd in twee fases heringericht en bleef tijdens de werken gewoon open. De burelen en de beenhouwerij werden gesloopt en heropgebouwd. De winkeloppervlakte stijgt van 700 naar 1.000 vierkante meter, de wettelijke maximum die de gemeente Laarne heeft opgelegd voor winkels langs de Dendermondsesteenweg. Het hele gebouw is bijna milieuneutraal en boven de winkel komen er negen appartementen. Op die manier zijn we zowat trendsetters in het nieuwe toekomstdenken van wonen en werken in de dorpskernen”, zegt Philippe fier. Naast zijn zaak kocht Philippe ook twee huizen om er 35 extra parkeerplaatsen aan te leggen.

Margriet en Fons

De grootste vernieuwing in het concept komt er in januari. Dan opent Margriet, een dagschotelrestaurant en tearoom met zestig zitplaatsen. Het is de eerste Sparwinkel in Vlaanderen met een eigen restaurant. “Als vader van drie dochters weet ik hoe belangrijk gezond en vers eten is, maar hoe moeilijk het ook is om dat elke dag en vooral ’s avonds op tafel te krijgen met een druk gezin. Met Margriet, genoemd naar mijn grootmoeder, willen we die nood opvullen en dagelijks een dagschotel en een vegetarisch alternatief serveren. Margriet leerde me de knepen van de verse authentieke keuken op basis van fonds en verse groenten. Voor onze traiteurafdeling hadden we al vijf mensen vast in dienst in onze keuken. Zij zullen vanaf januari ook het eten in Margriet serveren”, zegt Philippe. In de namiddag is er ook tea-room met koffie en vers gebak.

Ook in de nieuwe winkel is er veel aandacht voor verse producten. “We willen inspelen op het marktgevoel met een warme bakkerij. Het vlees en charcuterie uit onze beenhouwerij brengen we trouwens aan de man onder de naam Fons, naar mijn grootvader”, zegt Eva. Als dochter van een Oost-Vlaamse zelfstandige met winkels in Baasrode, Berlare en Zele, was Eva al bekend met de retailwereld. Het team van Spar Kalken bestaat uit een twintigtal fulltime medewerkers. “Deze winkel is ons vierde kind en we hopen met deze zware investering iets terug te geven aan onze klanten” besluit het koppel.