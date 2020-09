Vergiftigde vos gered maar VOC waarschuwt hondeneigenaars

Didier Verbaere

23 september 2020

17u11 3

Laarne/Merelbeke Het Vlaams Opvang Centrum voor vogels en wilde dieren (VOC) uit Merelbeke kon een vergiftigde vos het leven redden in Laarne. Het dier werd dinsdagavond zieltogend aangetroffen op de parking van Brasserie De Wastobbe aan de Molenstraat in Laarne en werd opgevangen in het VOC.

“De vos werd vergiftigd maar leeft nog en maakt een goeie kans om het te overleven. We geven het dier nu aangepaste voeding en medicatie. We willen ook alle hondeneigenaars in de buurt waarschuwen dat er iemand gif uitgestrooid heeft in de velden of op wandelpaden”, zegt Nick De Meulemeester van het VOC in Merelbeke.

Tref je een wild dier in nood aan? Bel dan naar het VOC Merelbeke op 09/230.46.46 en breng het naar daar of bel het Wildlife Taxi Team op 03/331.97.00.