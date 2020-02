Verdachten ontkomen in zilverkleurige Mercedes na poging gauwdiefstal 75-jarige vrouw Didier Verbaere

08 februari 2020

12u09 0

In een warenhuis op de Dendermondsesteenweg in Laarne probeerden twee mannen zaterdag een 75-jarige vrouw te bestelen. De gauwdieven werden verhinderd in hun poging en vluchtten weg in een zilvergrijze Mercedes in de richting van Gent. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.