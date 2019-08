VELT schenkt opbrengst ecodagen aan OIGO Didier Verbaere

08 augustus 2019

15u11 0 Laarne VELT, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, schenkt de opbrengst van hun ecotuindagen in Laarne aan OIGO. Opgeven is geen optie zet zich in om het comfort van kankerpatiënten aangenamer te maken en krijgt hiervoor 630 euro van VELT.

In Laarne stelde de familie Van Acker-Dekeyser hun Hoppertuin in de Meersstraat 11 open voor het publiek. De tuin is 2 hectare groot en bevat naast een sier- en moestuin, een kruidentuin, en een boomgaard ook het Hopperbos, een aangeplant bos met inheemse bomen en struiken. De vele bezoekers konden even verpozen en genieten van de rust in een van de vele gezellige plekjes in de tuin. Er werden hapjes en drankjes aangeboden waarvan de opbrengst ging naar VZW OIGO. Dit leverde het mooie bedrag van 630 euro op voor VZW OIGO.