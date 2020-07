Veldmeersrunners zetten activiteiten een maand stop door corona Jill Dhondt en Didier Verbaere

29 juli 2020

14u50 0 Laarne Volgens de nieuwe maatregelen mogen de Veldmeersrunners hun gezamenlijke looptochten en wandelingen verder zetten, maar ze besloten toch om dat even niet te doen. “Er zitten zorgverleners en mantelzorgers in de groep. In een grotere groep is de kans groter dat ze besmet geraken, en daarmee anderen in gevaar brengen.”

“Enerzijds beseffen we dat we een sociale rol vervullen in de gemeente, anderzijds moeten we stilstaan bij de term ‘sociaal’. Is het aanvaardbaar om met grotere groepen door de gemeente te trekken, als je daarbuiten maar bubbels van 5 personen mag vormen? Het virus breidt exponentieel uit en zal nog enkele weken tot sterk stijgende cijfers leiden. De kans is dus groot dat er besmettingen zullen komen als de groep samen blijft wandelen. Daarom besloten we om de gezamenlijke activiteiten tot eind augustus stop te zetten. Wel bezorgen we de leden wandelroutes zodat ze op eigen houtje, met hun eigen bubbel, kunnen blijven bewegen.”