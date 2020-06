Veldmeersrunners lopen weer maar op veilige afstand Didier Verbaere

09u33 0 Laarne De Wandel- en loopclub De Velmeersrunners uit Laarne kan door de versoepeling van de maatregelen opnieuw op pad. “Dat doen we in groepen van maximum 20 personen en op veilige afstand van elkaar”, zegt Danny Clincke.

De heropstart gebeurt ook bij De Veldmeersrunners in ‘bubbels’. Zo zijn er maar liefst 17 startmomenten per week voorzien op verschillende tijdstippen. De club telt meer dan 200 leden en wil iedereen de kans geven om in kleine groepen te sporten. “Dat zal in groepen tot 20 personen zijn en er is telkens een begeleider van de club aanwezig. Tijdens het wandelen en lopen moet het social distancy principe aangehouden worden en meteen na het lopen of wandelen, wordt de groep ontbonden en naar huis gestuurd. Alle deelnemers worden ook geregistreerd”, legt Danny uit. Het plan werd voorgelegd aan schepen van sport Frank Janssens en het schepencollege gaf groen licht.

Namiddagwandelingen

Door het grote aanbod en de kleinere groepen zijn er ook enkele nieuwigheden. “Er is een restart to run met afwisselend lopen en stappen om de conditie weer op te bouwen en de coronakilo’s weg te werken. Op dinsdag- en donderdagnamiddag organiseren we ook wandelingen rond een bepaald thema. Zo is er de Kappeltjesroute aan de Noordkant van Kalken, een wandeling langs de Overmeerse en Kalkense putten of de Binnen zonder kloppen wandeling”, zegt Danny. Alle info op http://www.bloggen.be/runningdanny/