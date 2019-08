Veertig kunstenaars zetten deuren open op Lak@rt kunstenroute Didier Verbaere

25 augustus 2019

13u51 0 Laarne Kunstenaarsvereniging Lak@rt organiseert op vrijdag 30, zaterdag 31 augustus en zondag 1 september voor de vierde keer een groot kunstevenement in Laarne en Kalken. Vorige editie lokte meer dan 1500 bezoekers. De 4deeditie van Lak@rt start met een nocturne tussen 17 en 22 uur.

“Een fietsroute doorheen de twee gemeentes, gidst je langs verschillende plaatselijke kunstenaars en ateliers. Op tal van locaties worden live demonstraties gegeven. In totaal zijn er 40 deelnemende kunstenaars met een heel divers aanbod: tekeningen, schilderijen, beelden, glaskunst, juwelen, installaties, metaalsculpturen, keramiek of woordkunst. Op 13 locaties zijn de kunstenaars ook live aan het werk”, zegt Hugo De Winter van Lak@rt.

Er zijn ook drie infopunten waar je het programmaboekje met de route aan 1 euro kan aankopen : in het gemeentehuis en op het kasteel van Laarne en in het Sociaal Huis aan de Nerenweg in Kalken.

“Het is echt à la carte. Men kiest welke locaties men wil bezoeken. Er is een mooie route uitgestippeld die men met de fiets of met de wagen kan volgen. Bezoekers worden hartelijk ontvangen op vrijdag en zaterdag van 13 tot 19 uur en op zondag van 10 tot 18 uur. Er is geen begin- of eindpunt, men kan vrij kiezen. Deelnemers maken ook kans op mooie prijzen via de wedstrijd ‘Zilver’ in het boekje”, aldus de organisatie.