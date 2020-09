Veel verkeershinder op E17 en E40 na ongevallen en reanimatie Didier Verbaere & Dylan Vermeulen

07 september 2020

11u03 0 Laarne De ochtendspits op de E17 en E40 is vandaag volledig in de soep gedraaid, na een resem ongevallen en een reanimatie van een automobilist. De rijbaan is intussen vrij op beide snelwegen.



Op de E17 in Laarne ging deze ochtend rond 9.20 uur een lading cement aan het schuiven en de vrachtwagen botste tegen de vangrail. De chauffeur zat eventjes gekneld in zijn cabine, maar werd snel door de brandweer bevrijd. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Er ontstond een kilometerslange file tussen Lokeren en Beervelde die pas iets voor 12 uur opgelost was.

Onwel

Ook op de E40 was het een hele ochtend aanschuiven. De hinder begon rond 6.45 uur nadat een vrachtwagen vuur vatte. De bestuurder bleef ongedeerd maar in de file die daarop volgde gebeurde een kop-staartaanrijding met extra wachttijden tot gevolg. Rond 12 uur ging het opnieuw mis richting Brussel. Een vrachtwagen kreeg met 90 kilometer per uur een klapband. Tijdens zijn manoeuvre om zijn vrachtwagen onder controle te houden raakte hij een andere wagen die door de middenberm ging. Resultaat: opnieuw aanschuiven richting Oostende én Brussel. Niemand raakte gewond. Even later werd een bestuurder onwel in zijn wagen. Hij zette zijn auto aan de kant. De hulpdiensten startten de reanimatie op en hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is voorlopig niks bekend.