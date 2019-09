Vandalisme in kermisnacht Kalken : bushokje sneuvelt Didier Verbaere

15 september 2019

14u48 26 Laarne In Kalken richten vandalen afgelopen nacht heel wat schade aan na een nachtje stappen op de kermis. Er waren beschadigingen en een vechtpartij in de Vromondstraat en ook het bushokje op de Nerenweg aan de Bieststraat werd zwaar beschadigd. Eén van de glazen zijwanden werd er ingegooid. De buurt dient klacht in bij de politie.

“Jongeren liepen over auto’s, bloemen werden uitgerukt in de tuinen, glazen flesjes sneuvelden tegen muren en er werd vuurwerk afgestoken aan voordeuren waar kinderen lagen te slapen en zandzakjes werden op hekkens gespiest”, klinkt het. Er werd ook melding gemaakt van een ruzie of vechtpartij. “We zijn ook jong geweest maar dit is onrespectvol. Wie gaat de schade betalen?” De buurt dient klacht in bij de gemeente en ook bij de politie. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.