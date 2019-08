Vandalen beschadigen huis in Kasteeldreef Didier Verbaere

20 augustus 2019

De politie is op zoek naar getuigen van opzettelijke beschadigingen aan een woning in de Kasteeldreef in Laarne. Daar werd in de nacht van vrijdag op zaterdag een woning gevandaliseerd. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.